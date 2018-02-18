На Капшагае под лед провалилась машина
В машине находились 4 человека, которые отказались от эвакуации.
Еще одна машина провалилась под лед на Капшагае, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
17.02. в 22-06 поступило сообщение о том, что в г.Капшагай на южном побережье Капшагайского водохранилища, в районе «Голубого залива», в 200-300 метрах от берега в 21-50 провалилась под лёд а/м марки «Honda CRV» на глубину 1,5 метра. В данной автомашине находились 4 человека, которые отказались от эвакуации. Органы гражданской защиты осуществляют защиту и обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, при этом выезд на лед является необдуманным действием со стороны автовладельцев. В этой связи аварийно-спасательные работы по извлечению автомашины будут проводится частными организациями, - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Пресс-служба ДЧС Алматинской области призывает автовладельцев не совершать такого рода необдуманные действия и с большей ответственностью относится к своим жизням и жизням своих близких.
Фото: Нократ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.