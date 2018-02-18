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В Иране потерпел крушение пассажирский самолет

18 февраля 2018, 14:38

Все находившиеся на борту погибли.

Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.

Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились 66 человек.

По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

Фото: commons.wikimedia.org


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