В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
Все находившиеся на борту погибли.
Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.
Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились 66 человек.
По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.
Фото: commons.wikimedia.org
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