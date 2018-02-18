Казахстан и Кыргызстан расширяют сотрудничество в оборонной и аэрокосмической сферах

Делегация Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК посетила с рабочим визитом Бишкек, где провела ряд встреч с руководителями военных ведомств и министерств, сообщает МИА «Казинформ».

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов встретился с председателем Государственного комитета по делам обороны Кыргызстана Мирбеком Касымкуловым, сообщает пресс-служба МОАП РК. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере оборонной промышленности, налаживания межзаводской кооперации, а также перспективы взаимных поставок продукции военного назначения. В частности, казахстанская делегация предложила сотрудничество в сфере обслуживания авиатехники (ремонта вертолетной техники), а также предложила кыргызской стороне продукцию и услуги оборонных предприятий РК для силовых министерств и ведомств Кыргызской Республики.

В ходе беседы с министром по чрезвычайным ситуациям КР Кубатбеком Бороновым обсуждалась возможная поставка многофункциональных вертолетов казахстанского предприятия ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» для нужд МЧС Кыргызской Республики. Казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса могут поставлять в Кыргызстан продукцию военного назначения, включая продукцию легкой промышленности. К примеру, казахстанская компания ТОО «Таразкожобувь» имеет возможность поставить военную обувь для личного состава МЧС КР.

Казахстанская делегация предложила сотрудничество кыргызским партнерам в совместном использовании казахстанских космических систем в интересах органов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Предложенное сотрудничество в космической сфере предполагает обмен информацией и опытом в области дистанционного зондирования Земли, а также подготовку кадров в области космической деятельности, отмечает пресс-служба МОАП РК.

Также, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, в состоялась встреча казахстанского министра начальником Генштаба Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиева.

Стороны обсудили вопросы состояния военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном и отметили положительную динамику развития сотрудничества, отмечается в сообщении.

В завершении рабочего визита в Кыргызстан министр Б.Атамкулов пригласил кыргызских коллег принять участие в V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», которая пройдет с 23 по 25 мая 2018 года в Астане.

Фото: Strateji