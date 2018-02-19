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Учёные объяснили, почему опасно пить фруктовый сок на голодный желудок

19 февраля 2018, 00:51

Как отмечается, для организма одинаково вредны и пакетированные, и свежевыжатые соки.

Учёные из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, который входит в состав Принстонского университета, пришли к выводу, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. Об этом сообщается в журнале Cell Metabolism, пишет Лайф.

Эксперты во время эксперимента давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Как оказалось, в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу. В результате она напрямую попадает в толстую кишку, микроорганизмам наносится вред.

Учёные рекомендуют пить сок в небольших количествах и только на сытый желудок. Как отмечается, благодаря этому организм не пострадает.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив


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