Под шедевром Пикассо обнаружили еще одну картину

Группа американских исследователей, применив новую технологию сканирования, выявила скрытый слой под одним из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (La Misereuse Accroupie), сообщает «Корреспондент».

Под верхним масляным слоем ученые обнаружили пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-1904 годы).

Современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, к тому же требуемое оборудование достаточно компактно, благодаря чему его легко можно доставить в любую галерею.

Пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

Куратор Художественного института Онтарио в Торонто Кеннет Браммел был чрезвычайно обрадован, узнав, что скрывается под знаменитым изображением нищенки.

"Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил он в интервью.

"Все это помогает нам задать новые, более интересные и, с научной точки зрения, более правильные вопросы касательно художника и его творческого процесса, а также того, как именно он выбирает ту или иную форму, которую впоследстии мы видим на холсте", - сказал куратор.

Напомним, что один из самых известных портретов Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" был продан на аукционе в Нью-Йорке за 45 млн долларов.