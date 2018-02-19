Кто должен сдать декларацию по ИПН за 2017 год

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области напоминает о необходимости предоставления декларации по индивидуальному подоходному налогу до 31 марта 2018 года за 2017 год следующими налогоплательщиками-резидентами:

1) индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный режим (форма 220.00);

2) частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор (форма 240.00);

3) физические лица, в том числе получившие имущественный доход, а также физические лица-нерезиденты унаследовавшие имущество в Республике Казахстан, а также получившие доход от прироста стоимости при реализации находящегося на территории Республики Казахстан имущества (форма 240.00);

4) физические лица, получившие прочие доходы, в том числе доходы за пределами Республики Казахстан (форма 240.00);

5) физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан (форма 240.00);

6) физические лица, имеющие следующее имущество на праве собственности (форма 240.00):

недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;

долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

а также:

7) Депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, а также физические лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом РК и Законом РК «О противодействии коррупции», - по доходам и имуществу, являющимся объектом налогообложения и находящимся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами (форма 230.00).

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту регистрации.