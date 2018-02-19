Великий пост наступает у православных

Великий пост и Страстная неделя завершатся к Пасхе, которая в этом году отмечается 8 апреля.

Православные верующие в понедельник вступают в Великий пост или, как называется этот период в церкви, Святую Четыредесятницу — самый строгий и долгий из всех постов, пишет РИА Новости.

Пост перед Пасхой появляется у христиан как минимум во II веке. Длился он 40 дней — от Страстной Пятницы до Пасхи. Век спустя в ряде общин начинают поститься уже в течение шести дней до самого главного праздника в христианстве. В IV-V веках церковь рассматривает Великий пост обязательным для верующих. Прообразом ему стало сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне перед тем, как он начал свою проповедь.

С точки зрения канонов, Великий пост оканчивается Лазаревой субботой, на следующий день после которой — в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) — начинается Страстная неделя. Великий пост и Страстная неделя завершатся к Пасхе, которая в этом году отмечается 8 апреля.

Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано, прежде всего, с покаянием. "Покаяние" — перевод на русский язык греческого слова "метанойя", буквальное значение которого — изменение ума, обновление.

На всем протяжении "четыредесятницы" рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Священнослужители рекомендуют, чтобы в пост пища была простой, но при этом она "не может быть совершенно однообразной — сложно сознательно весь пост питаться одним и тем же".

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков