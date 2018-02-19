В Алматы пьяный водитель угрожал пострадавшему ножом

В Алматы пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП и угрожал пострадавшему ножом, передает patrul.kz.

По данным издания, автомобиль Lexus двигался по Жамбыла в западном направлении, когда на него влетела двигавшаяся позади Toyota. Удар был настолько сильным, что водитель Lexus ненадолго потерял сознание.

Очнувшись, пострадавший увидел, что к нему подошли два человека. Мужчины стали на повышенных тонах требовать водителя выйти из автомашины, однако последний не поддался на провокацию и заблокировал двери своего Lexus.

«Красный свет загорелся, и я остановился на перекрестке. После этого почувствовал удар сильный. Моя машина отлетела, и я потерял сознание. Потом смотрю, сзади двое пацанов подходят: «Эй, браток, откуда? Что? Почем?». Я сразу закрылся в машине. Он начал стучать по окну. Я двери не открывал. Он с ножом подошел и говорит: «Открой. Я тебя выманю отсюда». Я им сказал: «Эй, ребята, это не мой косяк. Решим все». Обманул их. Они согласились и отошли», — рассказал пострадавший.

Мужчина вышел из автомобиля и стал звонить в полицию. В этот момент к нему снова подошел водитель Toyota, который стал отбирать у пострадавшего мобильник. В результате недолгой борьбы телефон был выбит из рук владельца. Мобильник упал на землю, и экран телефона разбился. В этот момент подъехали сотрудники полиции.

Уже в салоне служебного авто, пока полицейские составляли протокол по ДТП, водитель Toyota стал утверждать, что он сотрудник СОП (Служба охраны Президента). Чтобы проверить данную информацию, на место был вызван представитель данной службы, который по базе данных пробил, что мужчина, назвавший себя охранником Президента, является самозванцем.

Позже водителя доставили в наркологический центр для прохождения медосвидетельствования. Врач-нарколог, проверив мужчину на алкотестере, выявил среднюю степень алкогольного опьянения.

Помимо того, что виновник ДТП был в нетрезвом состоянии, сотрудники полиции выяснили, что мужчина вообще не получал водительских документов.

Все данные были зафиксированы. Материалы дела теперь будут направлены в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Фото: vesti.kg