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Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм‍

19 февраля 2018, 07:51

Фильм, претендовавший на победу в девяти номинациях, взял премии в пяти категориях.

Картина режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала лауреатом премии Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации "Лучший фильм", следует из данных голосования, передает РИА Новости.

Вручение премии проходило в воскресенье в Королевском Альберт-Холле.

Фильм, снятый в жанре криминальной драмы, повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Чтобы привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности, главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, где размещает призыв к главному шерифу.

Фильм, претендовавший на победу в девяти номинациях, взял премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания "Лучший оригинальный сценарий".

Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA является престижной кинонаградой Великобритании.

Фото : Fox Searchlight


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