Смертельно опасное слабоумие признали заразным

Необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге.

Ученые университетского колледжа Лондона нашли доказательства того, что старческая деменция может передаваться через хирургические инструменты. Исследователи описали восемь случаев церебральной амилоидной ангиопатии (ЦАА) с мозговым кровотечением, которая развилась у пациентов, ранее перенесших операцию на головном мозге, сообщает Лента.ру.

При церебральной амилоидной ангиопатии поражаются сосуды головного мозга и происходит накопление амилоидов — белков, которые, как считается, провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Однако пока у больных ЦАА не были обнаружено характерного для смертельно опасной деменции значительного количества тау-белка, который образует клубки и нарушает формирование микротрубочек, необходимых для транспортировки веществ в клетках.

По словам исследователей, необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге. В то же время амилоиды устойчивы к обычным способам обеззараживания, в том числе кипячению, сушке и воздействию формальдегида.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости