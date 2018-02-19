В Мексике объявили режим ЧС после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ произошло в Оахаке в минувшую пятницу.

Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в воскресенье режим чрезвычайного положения в 33 муниципалитетах штата Оахака, пострадавших от недавнего сильного землетрясения, пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении ведомства, данная мера позволит этим районам получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об объявлении режима ЧП попросили сами власти штата.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ произошло в Оахаке в минувшую пятницу. По последним данным местных властей, ущерб был нанесен сотням строений, 1,3 миллиона домов и торговых точек остались без света. При этом, как сообщает национальная сейсмологическая службы страны, с пятницы зафиксировано более 1,5 тысячи афтершоков.

Сейчас в Оахаку для оказания помощи населению направлены порядка 4,8 тысячи морских пехотинцев и солдат при поддержке вертолетов и самолетов.

Фото: © AFP 2018 / Frederick Florin