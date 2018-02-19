Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Мексике объявили режим ЧС после землетрясения

19 февраля 2018, 08:54

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ произошло в Оахаке в минувшую пятницу.

Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в воскресенье режим чрезвычайного положения в 33 муниципалитетах штата Оахака, пострадавших от недавнего сильного землетрясения, пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении ведомства, данная мера позволит этим районам получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об объявлении режима ЧП попросили сами власти штата.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ произошло в Оахаке в минувшую пятницу. По последним данным местных властей, ущерб был нанесен сотням строений, 1,3 миллиона домов и торговых точек остались без света. При этом, как сообщает национальная сейсмологическая службы страны, с пятницы зафиксировано более 1,5 тысячи афтершоков.

Сейчас в Оахаку для оказания помощи населению направлены порядка 4,8 тысячи морских пехотинцев и солдат при поддержке вертолетов и самолетов.

Фото: © AFP 2018 / Frederick Florin


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...