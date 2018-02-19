Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

19 февраля на большей части Казахстана ожидается ясная погода 

19 февраля 2018, 09:30

На юго-востоке, западе и северо-востоке пройдут небольшие осадки.

19 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке, западе, северо-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23-28 м/с, в Южно-Казахстанской области местами - метель.

В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами – туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 7.

В Астане днем преимущественно облачно, - 15.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: gazeta.kg


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...