19 февраля на большей части Казахстана ожидается ясная погода 

На юго-востоке, западе и северо-востоке пройдут небольшие осадки.

19 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-востоке, западе, северо-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23-28 м/с, в Южно-Казахстанской области местами - метель.

В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами – туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 7.

В Астане днем преимущественно облачно, - 15.

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Фото: gazeta.kg