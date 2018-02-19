Великий пост перед Пасхой 2018 – традиции и запреты
Главная цель Великого поста – очищение души человеческой через ограничения в пище и молитву.
Великий пост в 2018 году начинается 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником – Светлым Христовым Воскресением или Пасхой, которая в этом году выпала на 8 апреля. Что нужно знать человеку, решившему его соблюдать?
Великий пост был установлен церковью в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. Однако стоит отметить, что Великий пост состоит на самом деле из 48-ми дней и последняя его неделя – Страстная седмица – установлена в честь последних дней земной жизни, страданий и смерти Христа.
Части пасхального Великого поста: Четыредесятница (первые 40 дней); Лазарева Суббота (1 день – Вербная Суббота перед Вербным Воскресеньем); Вход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи); Страстная Неделя (6 дней – вся неделя с понедельника по субботу перед праздником Светлой Пасхи).
Главная цель Великого поста – очищение души человеческой через ограничения в пище и молитву.
Правила Великого поста
Перед началом поста обязательно нужно попросить благословения у священнослужителя, исповедоваться и причаститься. Не допускать громких разговоров, сквернословия и конфликтов. Нельзя таить обиды, держать злость, не мстить, не думать о плохом. Также нужно избавиться от зависти и не врать.
Помогайте людям. Если вас попросят о помощи, то сделайте все возможное. Постарайтесь отказаться от праздников. Не стоит устраивать шумные вечеринки. Забудьте о вредных привычках. В Великий пост недопустимо употребление спиртных напитков, так же нужно отказаться от курения.
Еженедельно посещайте литургии и ежедневно посвящайте время молитвам. Отложите на время телесные удовольствия. В течение всех 48 дней необходимо придерживаться полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.
Кто может не соблюдать пост?
Послабление поста в гастрономическом плане разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим, трудящимся. Как поститься, более или менее строго, человек определяет вместе со своим духовником.
Какие продукты разрешено употреблять во время поста?
Если разумно подойти к своему питанию во время Великого поста, то, во-первых, вам не придется голодать, а во-вторых, даже в период строго поста питание может быть вполне разнообразным и сбалансированным.
Итак, основные продукты, разрешенные в пост:
Хлеб черный, злаковые хлебцы.
Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)
Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.
Грибы различного приготовления.
Бобовые (фасоль, чечевица, горох)
Сухофрукты, орехи, мед.
Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)
Фрукты по сезону (яблоки, бананы, грант, апельсины и др.)
Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост. В праздник Благовещение и Вербное воскресенье.
По материалам fakty.ictv.ua, glintvein.org
Фото: kp.ua, hochu.ua
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