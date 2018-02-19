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Американку отправили в тюрьму за крещение собственной дочери

19 февраля 2018, 09:47

36-летняя Стокс крестила дочь втайне от её отца после того, как суд передал ему опеку над девочкой.

Жительницу американского штата Северная Каролина Кендру Стокс отправили на десять дней в тюрьму из-за того, что она крестила собственную дочь. Об этом пишет Charlotte Observer, передает Life.ru.

По информации издания, 36-летняя Стокс крестила дочь втайне от её отца после того, как суд передал ему опеку над девочкой. Отмечается, что опека включала в том числе и "вопросы, касающиеся религии".

О крещении своей дочери отец узнал по фотографиям, которые Стокс выложила в "Фейсбук", а позже обратился в суд. В итоге женщину приговорили к десяти суткам заключения.

— Мне жаль, что так получилось. Я не раскаиваюсь, что я её крестила. Это было в её же интересах, — заявила Кендра Стокс.

Артём Андреев

Фото moy-kroha.info


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