В региональном командовании «Астана» завершились командно-штабные учения

В ходе учений воинские части были подняты по «тревоге», личный состав, получив штатное оружие, учебно-боевые задачи выдвинулся в указанные районы для проведения практических действий по отражению нападения условного противника, вторгшегося на территорию нашей страны. На заключительном этапе проведены специальные войсковые действия.

Со всеми категориями военнослужащих была отработана тактика ведения боя: выдвижение на заданный рубеж, и уничтожение огневых средств противника. Стрельба велась из всех видов оружия, бойцы продемонстрировали отличные навыки стрельбы из вверенного им оружия.

Необходимо отметить, что на командно-штабных учениях отрабатываются вопросы по подготовке и ведению операции или боя на фоне условно созданных военно-политических, стратегических, оперативных или боевых обстановках. Кроме того, на учениях совершенствуется слаженность подразделений, повышается полевая выучка войск при действиях в сложных зимних условиях.