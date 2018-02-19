Приказное производство в гражданском процессе

Как известно, задачами гражданского судопроизводства являются защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.

В связи с чем, каждый вправе в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Институт приказного производства является одним из видов упрощенного производства и занимает особенную роль в гражданском процессе, так как приказное производство направлено на оптимизацию судопроизводства и является наиболее оперативным видом судебной защиты. Приказное производство служит своевременному восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, обращающихся в суд.

Дело в том, что рассмотрение дела по правилам искового производства в общем порядке и рассмотрение дела в приказном производстве существенно отличаются. Так как в последнем случае рассматриваются дела, не представляющие сложности, ряд процессуальных действий не производится, что позволяет рассмотреть дело в более короткие сроки.

Судебный приказ является судебным актом, который выносится судьей по заявлению взыскателя о взыскании денег или истребовании движимого имущества от должника по бесспорным требованиям без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и без судебного разбирательства. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Что собой подразумевает отсутствие необходимости получения исполнительного листа.

При этом лицу, право которого нарушено необходимо иметь ввиду, что статьей 135 Гражданского Процессуального Кодекса Республики Казахстан установлен исчерпывающий перечень требований, по которым может быть вынесен судебный приказ. Такое ограничение объясняется бесспорностью предъявляемых требований и тем, что этот судебный акт выносится без судебного разбирательства.

К наиболее распространенным требованиям, по которым судами выносятся судебные приказы относятся: об исполнении обязательства, основанного на нотариально удостоверенной сделке; об исполнении обязательства, основанного на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается должником; о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей; о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы; о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие).

Судебный приказ по существу заявленного бесспорного требования выносится судьей в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в суд.

При этом, судебный приказ не позднее следующего дня после его вынесения должен быть вручен или направлен должнику с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

Необходимо отметить, что должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии судебного приказа или со дня, когда ему стало известно о его вынесении, направить в суд, вынесший судебный приказ, возражения против заявленного требования. Возражения должника должны быть подтверждены соответствующими доказательствами о существовании предмета спора, указанного в заявлении о выдаче судебного приказа.

Заслуживает внимание также преимущество приказного производства, которое заключается в размере подлежащей к уплате государственной пошлины. Так как в отличие от искового производства, лицу, обратившемуся в суд с заявлением о вынесении судебного приказа имущественного характера достаточно оплатить 50 процентов от ставок государственной пошлины, предусмотренных для исковых заявлений.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Телькараева Д.Б.