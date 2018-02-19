Казахстанские мукомолы сдали экспортные позиции

В то же время, объемы производства увеличились на 2% за год.

За 12 месяцев производство муки в РК увеличилось на 2,2%, до 4,1 миллиона тонн. В тройке лидирующих регионов наибольший рост отмечен в Костанайской области - сразу на 16,5%, до 1,3 млн тонн, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

В ЮКО мукомолы нарастили объемы выпуска на 7%, до 861,4 тыс. тонн. Замыкает тройку главных «мучных» регионов Акмолинская область, здесь объемы производства сократились на 4,5% за год, до 431,2 тыс. тонн.

Мукомолы страны обеспечивают спрос практически полностью. При этом на внутренний рынок ушло по итогам 11 месяцев (январь-ноябрь 2017) 41,2% произведенной муки, на экспорт - 58,8%. Внутреннее потребление выросло на 17,8%, экспорт - сократился год-к-году на 5,9%.

Главные покупатели казахстанской муки - Узбекистан среди стран СНГ и Афганистан - среди прочих стран мира.

Так, за 12 месяцев прошедшего года в Афганистан было экспортировано 1,5 млн тонн муки на 324,9 млн долл США (рост поставок в натуральном выражении составил 5,6%, однако в денежном - отмечено сокращение год-к-году на 1,5%). В Узбекистан вывезли 627,2 тысячи тонн казахстанской муки (минус 13,4% за год) на 109,7 млн долларов (минус 13,6%). В целом экспортные объемы муки сократились по итогам января-декабря 2017 на 3,3% - в тоннах и на 7,1% - в деньгах.

На внутреннем рынке в розничных точках продаж мука высшего сорта подорожала год-к-году всего на 0,7%, до 150,6 тенге за кг по итогам января 2017, мука первого сорта - на 2,1%, до 122,1 тенге за кг.

Фото: kazakh-zerno.kz