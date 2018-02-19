Назарбаев выразил соболезнования президенту Ирана
Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции.
Телеграмма соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани опубликована на официальном сайте президента РК, передает Zakon.kz.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Иране.
«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.
Напомним, 18 февраля пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились 66 человек.
Казахстанцев среди пассажиров разбившегося в Иране самолета не было.
Фото: Газета Диапазон
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