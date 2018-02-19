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Назарбаев выразил соболезнования президенту Ирана

19 февраля 2018, 10:00

Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции.

Телеграмма соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани опубликована на официальном сайте президента РК, передает Zakon.kz.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Иране.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 февраля пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились 66 человек.

Казахстанцев среди пассажиров разбившегося в Иране самолета не было.

Фото: Газета Диапазон


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