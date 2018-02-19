Назарбаев: Вопрос доверия между государствами на сегодня очень важен

Президент Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос китайского телеканала ССTV о председательстве Казахстана в Совете безопасности ООН, которое состоялось в январе этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, мы гордимся. Мы - страна молодая, нашей независимости всего 26 лет, и мы удостоены чести быть избранными непостоянными членами Совета безопасности ООН. В прошлый месяц я был в Нью-Йорке и председательствовал на заседании Совета безопасности ООН. Мы провели дискуссию на тему «Ядерное разоружение и доверие между государствами». Провели много новых мероприятий», - сказал Глава государства.

Наша цель и задача - работать на стабильность, спокойствие в нашем регионе, в центральноазиатском, продолжил он.

«И поскольку неспокойно в Афганистане - что можно сделать для того, чтобы коллективно помочь Афганистану создать свое альтернативное производство и стабилизировать ситуацию? Это наш близкий сосед, через который мы могли бы выходить в Пакистан, в Индию, а внутренняя безопасность слабая, не могут обеспечить прохождение нефтегазопроводов, автомобильных дорог. Поэтому у нас общий интерес, чтобы в Афганистане внутри наступила стабильность, и мы поработали в этом направлении. Поэтому мы гордимся, что Казахстан выполняет сейчас эту работу, и он оценивается очень высоко», - отметил Глава государства.

По инициативе Казахстана послы - представители всех стран ООН съездили в Кабул, провели там разговоры, изучали обстановку внутри страны.

«Вопрос доверия между государствами, которое в последнее время ослабло, к сожалению, очень важен для борьбы с терроризмом и экстремизмом. С этим можно бороться только совместно, каждое государство в отдельности не может. Терроризм - это такое зло, которое возникает везде, у него нет разграничения, фронта для борьбы, не знаешь, когда, откуда возникнет. Поэтому взаимоотношения государств, специальных служб очень важны - вот в этом направлении мы и работаем», - резюмировал он.