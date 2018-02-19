Вторая волна приватизации: Названы ТОП-3 доходных предприятий

В рамках второй волны приватизации государственных компаний на 2016-2020 годы Казахстан реализует 877 компаний, в том числе - 215 активов Фонда «Самрук-Қазына». АО «Самрук-Қазына», как оператор большого объема госактивов, принимает в этом процессе активное участие. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

По итогам первой волны приватизации в 2014-2015 годах было реализовано 37 объектов. Стартовая стоимость составляла 47,3 млрд тг, цена продажи - 49,9 млрд тг.

Приватизируемые объекты Фонда расположены в Астане и Алматы, 14 регионах Казахстана и 19 странах. «Самрук-Қазына» планирует осуществить публичное размещение акций и вывести на IPO не менее 6 компаний: АО «НАК «Казатомпром», АО «Air Astana», АО «Самрук-Энерго», АО НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта» и АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы».

Комитет государственного имущества и МФ РК составил перечень объектов второй волны приватизации «ТОР-65». Впрочем, по факту объектов в этом перечне не 65, а 68 (данные можно проверить на портале gosreestr.kz). Из них на 2018-2020 годы приходится 40 компаний.

В ТОП-3 самых доходных предприятий по итогам 2017 года (данные за январь-сентябрь) вошли нацкомпании «КазМунайГаз», «Қазақстан Темiр Жолы» и «Казатомпром», входящие в шестерку предприятий, акции которых подлежат публичному размещению.

На первом месте - «Қазақстан темір жолы», с валовым доходом 130,77 млрд тг за 9 месяцев 2017 года. Прирост составил 3,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом за рассматриваемый период был зафиксирован убыток на 29,5 млрд тг (для сравнения, годом ранее чистая прибыль составляла 23,5 млрд тг).

Коэффициент рентабельности активов (ROA) - отрицательный (0,95%).

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) - также отрицательный (-2,45%).

На втором месте «КазМунайГаз»: валовый доход компании составил 104,5 млрд тг, что на 29,45% (-43,63 млрд тг) меньше, чем за 9 месяцев 2016 года. В то же время, чистая прибыль составила 444 млрд тг, вдвое больше, чем годом ранее, причем положительное значение здесь обусловлено прибылью после налогообложения от прекращенной деятельности.

Коэффициент рентабельности активов (ROA): 3,29%

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE): 6,66%.

Замыкает тройку лидеров по доходности «Казатомпром». Валовый доход компании на конец сентября 2017 года составила 52,74 млрд тг, что на 44,11% меньше, чем за предыдущий период.

Чистая прибыль равна 36,43 млн тг (-60,63% за год).

Коэффициент рентабельности активов (ROA): 4,44%

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE): 6,96%

Фото: abctv.kz.