Audi и Porsche выпустят три семейства электрокаров

Компании Audi и Porsche, 10 месяцев назад анонсировавшие сотрудничество в области электромобилей, сетевых технологий и автопилотирования, теперь раскрыли подробности об этом проекте. Две премиальные марки, входящие в концерн Volkswagen, совместными усилиями разрабатывают архитектуру под названием Premium Platform Electric (PPE).

Эта платформа станет основой сразу для трех семейств электромобилей, в каждом из которых будут модели обоих брендов. За создание двух линеек отвечает Audi и еще за одну – Porsche. В настоящее время в Ингольштадте и Вайсахе созданы проектные центры, в которых уже трудятся 550 разработчиков из «Ауди» и 300 из «Порше», причем их число постоянно растет.

Гендиректор Porsche Оливер Блюм отметил, что если бы его компании пришлось вести все работы самостоятельно, затраты были бы на 30% выше. Гендиректор Audi Руперт Штадлер добавил, что такого рода кооперация – это тот случай, когда «один плюс один дает в сумме три». Основная цель этого партнерства – ускорить вывод на рынок автопилотируемых электрокаров с широкими сетевыми возможностями. Первые модели на платформе PPE должны появиться к концу 2021 года. При этом уже в 2018 году в продажу поступит электрический кроссовер Audi e-tron quattro, а в 2019-м – кроссовер Audi e-tron Sportback и суперкар Porsche Mission E.

В начале февраля Porsche обновил свой план по электрификации, пообещав удвоить инвестиции в «зеленые» модели – до 6 с лишним миллиардов евро, которые будут потрачены до 2022 года. Audi настроена столь же решительно: прошлой осенью Руперт Штадлер пообещал рабочим, что все заводы компании будут переоборудованы под выпуск электрокаров. Добавим, что «электрический» альянс Porsche и Audi – не единственный в VW Group: для выпуска автомобилей без ДВС в той или иной степени объединяются все марки группы, включая Bentley, Lamborghini и Bugatti.

Текст: Александр Орехов

Фото: Porsche

Via cartimes