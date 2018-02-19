Качество воздуха снизилось в 13 городах Казахстана

Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Метеорологические условия 19 февраля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере Астаны и Алматы, а также еще 11 крупных городов страны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Актау, Жанаозене, Атырау, Кызылорде, Талдыкоргане, Аксае, Уральске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

«В Алматы, Актобе, Астане, Кокшетау, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Караганде, Костанае, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере», — говорится в сообщении.

Фото: Маяк. Сосновый Бор