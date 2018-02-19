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В Сети появились свежие фото нового Tesla Roadster

19 февраля 2018, 11:01

Предполагается, что на данный момент у «Теслы» имеется только один ходовой прототип нового родстера – в прошлом месяце его уже видели на дорогах в Малибу, причем за рулем сидел шеф-дизайнер бренда Франц фон Хольцхаузен.

В Сети появилось множество свежих «живых» фотографий нового Tesla Roadster. Производитель впервые выставил прототип электрического суперкара второго поколения в своей штаб-квартире, и сотрудники поделились снимками в соцсетях, в частности – на Reddit. Об этом сообщает ресурс electrek.co.

Для нас это лучшая возможность рассмотреть новый Tesla Roadster со времени ноябрьской презентации, где также был показан тягач. Предполагается, что на данный момент у «Теслы» имеется только один ходовой прототип нового родстера – в прошлом месяце его уже видели на дорогах в Малибу, причем за рулем сидел шеф-дизайнер бренда Франц фон Хольцхаузен.

Tesla Roadster второй генерации, будет, строго говоря, не родстером, поскольку теперь у модели имеется не два, а четыре посадочных места. Согласно официально заявленным предварительным характеристикам, которые Tesla рассчитывает улучшить к моменту старта производства, три электромотора этого суперкара позволяют ему развить 96 км/ч всего за 1,9 секунды, а полного заряда батареи должно хватать на 1000 км пути. Выпускать родстер начнут только в 2020 году, но заказы на него принимаются уже сейчас по цене от 200 тысяч долларов – примерно в 10 раз дешевле самых быстрых гиперкаров с ДВС.

Текст: Александр Орехов
Фото: electrek.co
Via cartimes


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