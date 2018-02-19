В Костанае мужчина отвел сына в школу и пропал
19 февраля 2018, 11:08
Ориентировки о розыске мужчины рассылают в социальных сетях.
15 февраля в Костанае пропал 35-летний Ербол Какимов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
«Он пропал в районе школы №4. Муж отвел сына в школу и должен был пойти на работу, до которой ходьбы 5 минут, перешел через дорогу и он на работе. Больше мы его не видели. Телефон не отвечает. Последний раз в соцсетях он был вечером 15 февраля. Я написала ему в мессенджере, но он не ответил. Он не пьет, в тот день мы не ссорились, все нормально было», — рассказала Татьяна Миненко.
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