Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Костанае мужчина отвел сына в школу и пропал 

19 февраля 2018, 11:08

Ориентировки о розыске мужчины рассылают в социальных сетях.

15 февраля в Костанае пропал 35-летний Ербол Какимов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

«Он пропал в районе школы №4. Муж отвел сына в школу и должен был пойти на работу, до которой ходьбы 5 минут, перешел через дорогу и он на работе. Больше мы его не видели. Телефон не отвечает. Последний раз в соцсетях он был вечером 15 февраля. Я написала ему в мессенджере, но он не ответил. Он не пьет, в тот день мы не ссорились, все нормально было», — рассказала Татьяна Миненко.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...