Трагедия на Бухтарминском водохранилище: автомобиль с водителем провалился под лед

Зимняя рыбалка для жителей Усть-Каменогорска закончилась трагедией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС области.

В субботу спасателям поступило сообщение: на Бухтарминском водохранилище, в 4 км от села Алгабас под лед ушел легковой автомобиль «Nissan Almera», из которого не смог выбраться мужчина.

Трое жителей Усть-Каменогорска приехали на водохранилище, чтобы порыбачить. Рыбаки на машине направились в сторону камышей, где бьют ключи, и лед тоньше.

Наледь мужчины не заметили, так как трасса была заметена. В итоге машина провалилась под лед. Двое 52-летних пассажиров успели выбраться из автомобиля, находясь уже в воде. Сложнее было это сделать 68-летнему водителю.

«Двое мужчин самостоятельно вылезли из воды. Пострадавшие сами обратились в службу спасения, позвонив по мобильному телефону. Время было позднее, темное время суток, поэтому поиски водителя перенесли на раннее утро. Наше подразделение передало пострадавших людей в руки скорой помощи села Курчум, - рассказывает начальник 9 подразделения ВРАОСО Талгат Нуржанов.

- Утром следующего дня водолазы подняли тело мужчины с глубины трех метров». В этом году, по словам специалистов, это первый смертельный случай, когда человек провалился под лед. Толщина льда, где произошла трагедия, составляла около 20 см.

Фото: inform.kz