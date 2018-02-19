В Кыргызстане выбрали самого красивого мужчину
19 февраля 2018, 11:20
Аскат Осмонов ученик 11 класса.
Победителем ежегодного конкурса Mister universal ambassador Kyrgyzstan стал Аскат Осмонов, передает АКИpress.
В данное время он учится в 11 классе школы-лицея №74.
Всего в конкурсе принимали участие 30 мужчин.
В прошлом году титул Mister universal ambassador Kyrgyzstan выиграл Азиз Юсупов.
Фото akipress.org
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