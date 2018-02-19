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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

19 февраля 2018, 11:20

Местами будут снег и метель.

Практически на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, сообщает Zakon.kz.

С 22 февраля на западе ожидается прекращение осадков и постепенное понижение температуры, это связано с антициклоном с районов Скандинавского полуострова.

Фото: Press.lv


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