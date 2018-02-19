Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
Местами будут снег и метель.
Практически на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода, местами снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, сообщает Zakon.kz.
С 22 февраля на западе ожидается прекращение осадков и постепенное понижение температуры, это связано с антициклоном с районов Скандинавского полуострова.
Фото: Press.lv
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