Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 319,23

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOМ) и евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE. В связи с праздничными днями 19 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона) и с 15 по 21 февраля 2018 года в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги по доллару США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) сегодня на KASE не проводились. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 319,23 тенге за доллар, объем торгов - 23 900 тыс. USD. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.