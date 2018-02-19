Костанайская «Дюймовочка» привезла «бронзу» с этапа Кубка мира по пауэрлифтингу

Костанайская спортсменка, паэуерлифтер Турсынай Кабыл выступила в проходившем в Дубае этапе Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу 9th Fazza IPC Powerlifting World Cup и заняла третье место, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Турсынай поблагодарила своего тренера Дмитрия Царенко и друзей за поддержку. Теперь спортсменка намерена вплотную заняться конкурсом «Мисс Виртуальность-2018», в полуфинал которого прошла.

Ранее Турсынай объяснила своё участие в конкурсе. «Почему я участвую в конкурсе? Потому что для меня внешность - не главное, и я хотела это показать всем вам! В конкурсе много красивых девушек, и я желаю им только удачи и победы! А я участвую в конкурсе, потому что у меня есть особенность во внешности! И я не стесняюсь! Доказываю всем, что люди с минусами тоже могут добиваться своих целей и у них есть красота! Красота не во внешности, а в душе человека! Самое главное - быть самим собой! И хочу попросить вас поддержать меня в этом конкурсе!» - отметила спортсменка.

Фото: inform.kz