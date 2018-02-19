Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2017 году

В январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года отмечается рост числа заболевших функциональной диареей (12137 и 4079 случаев соответственно). Число выявленных в 2017 году носителей ВИЧ-инфекции составило 2856 случаев (в 2016 году - 2724 носителей) в том числе среди детей до 14 лет выявлено 39 носителей ВИЧ-инфекции (в 2016 году - 33).

В 2017 году зарегистрирован 1 случай заболевания сибирской язвой.

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеваний получили острые инфекции верхних дыхательных путей - 3756,7 (в соответствующем периоде 2016г. - 4368,3) случаев на 100000 населения, острые кишечные инфекции - 65,5 (68,7), туберкулез органов дыхания - 45,2 (46,4), сифилис - 24,3 (25,7), педикулез - 13,1 (10,7), вирусные гепатиты - 4,2 (3,1) и чесотка - 4,1 (4,0).

В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года возросло число заболевших функциональной диареей (в 2,4 раза) и снизилось число заболевших бруцеллезом, впервые диагностированным (на 80,8%). Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции составило 223 случая (в декабре 2016 года - 239).