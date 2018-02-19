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Валовой внутренний продукт за январь-декабрь 2017 года

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 57,0%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС

млн. тенге

Структура,

в %

к предыдущему году, в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

51 566 764,1

100,0

104,0

105,6

Производство товаров

18 809 115,8

36,5

105,7

103,6

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

2 285 344,6

4,4

102,9

103,8

Промышленность

13 641 242,0

26,5

107,1

103,9

Строительство

2 882 529,2

5,6

101,9

102,5

Производство услуг

29 385 664,9

57,0

102,7

105,3

Валовая добавленная стоимость

48 194 780,7

93,5

103,9

104,6

Налоги на продукты

3 371 983,4

6,5

105,9

120,9

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

k16-02-2018-6

 

19 февраля 2018, 11:23
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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