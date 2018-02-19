Валовой внутренний продукт за январь-декабрь 2017 года
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 57,0%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС
млн. тенге
|
Структура,
в %
|
к предыдущему году, в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
51 566 764,1
|
100,0
|
104,0
|
105,6
|
Производство товаров
|
18 809 115,8
|
36,5
|
105,7
|
103,6
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
2 285 344,6
|
4,4
|
102,9
|
103,8
|
Промышленность
|
13 641 242,0
|
26,5
|
107,1
|
103,9
|
Строительство
|
2 882 529,2
|
5,6
|
101,9
|
102,5
|
Производство услуг
|
29 385 664,9
|
57,0
|
102,7
|
105,3
|
Валовая добавленная стоимость
|
48 194 780,7
|
93,5
|
103,9
|
104,6
|
Налоги на продукты
|
3 371 983,4
|
6,5
|
105,9
|
120,9
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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