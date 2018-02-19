Валовой внутренний продукт за январь-декабрь 2017 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 57,0%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 51 566 764,1 100,0 104,0 105,6 Производство товаров 18 809 115,8 36,5 105,7 103,6 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 285 344,6 4,4 102,9 103,8 Промышленность 13 641 242,0 26,5 107,1 103,9 Строительство 2 882 529,2 5,6 101,9 102,5 Производство услуг 29 385 664,9 57,0 102,7 105,3 Валовая добавленная стоимость 48 194 780,7 93,5 103,9 104,6 Налоги на продукты 3 371 983,4 6,5 105,9 120,9

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.