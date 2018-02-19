Автокредит на подержанный автомобиль с минимальным первоначальным взносом от 0% до 20% от стоимости

К началу текущего года в РК было зарегистрировано 3,85 миллиона легковых автомобилей - на 0,2% больше, чем годом ранее. Из них физическим лицам принадлежало 94,5% - 3,64 миллиона машин.

Примечательно, что заметнее всего по количеству увеличился «старый» автопарк - так, число подержанных авто старше 10 лет выросло сразу на 79 тысяч, до 2,35 миллиона.

Для сравнения, количество новых машин уменьшилось на 45,1 тысячу, до 571,4 тыс. ед. - это всего 14,8% от автопарка, против 16% годом ранее.

Автопарк стареет не первый год.

Так, доля машин старше 10 лет по итогам 2015 года составляла 57,8%, в 2016 - уже 59,1%, к концу 2017 - сразу 61%.

Учитывая рост обеспеченности населения автомобилями в личной собственности (20,4 автомобиля на 100 человек постоянного населения в 2016 году против 21,4 авто - в 2017), можно говорить о повышении спроса именно в сегменте подержанных машин.

Сегодня на рынке автокредитования подержанных машин работают 11 БВУ, со средней эффективной ставкой на рынке от 25,2%.

Наиболее доступные автокредиты на б/у-машины - т.е. с минимальным первоначальным взносом не более 20% от стоимости автомобиля - предлагают 5 БВУ, со средней ставкой от 25,7%.

Самая низкая ГЭСВ в сегменте у Kaspi - от 7,06%, следом идет АТФ - от 19% и Сбербанк - от 22,3%.

Максимальный срок до 84 месяцев - у АТФ и Сбербанка. До 60 месяцев предлагают Эксимбанк, Евразийский и Kaspi.

Максимальная сумма варьируется от 1 млн тг (Kaspi, при варианте автокредита без первоначального взноса) до 15 млн тг (АТФ и Евразийский).

В целом без первоначального взноса подержанный автомобиль можно приобрести через Kaspi (на сумму до 1 млн тг), свыше 1 млн тг - в банке потребуется первоначальный взнос от 15%. Взнос от 10% предлагает Сбербанк, у прочих БВУ в сегменте взнос составляет от 20%.