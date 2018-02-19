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Легковая машина вылетела в кювет на трассе в Костанайской области 

19 февраля 2018, 11:32

В результате происшествия никто не пострадал.

Костанайские спасатели вытащили из кювета легковую машину на трассе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДЧС Костанайской области.

"18.02 в 07:50. в подразделение Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда из г. Аркалыка поступил звонок. На 35 километре автодороги «Аркалык-Жезказган» в результате гололеда и повреждения заднего колеса в обочину съехал легковой автомобиль и не смог выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели СРАОСО на автомобиле повышенной проходимости.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели автомобиль марки «ВАЗ-2112», который не справился с управлением на скользкой дороге и съехал с дорожного полотна в обочину.При помощи машины повышенной проходимости легковушку благополучно эвакуировали из кювета. После замены колеса спасатели сопроводили автомашину с двумя пассажирами до города Аркалыка.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Нократ


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