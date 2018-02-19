Купе Mercedes-AMG GT R получило 651-сильный двигатель

Самая мощная версия купе Mercedes-AMG GT, которую вы можете купить с завода, это модификация R.

Это, без сомнения, один из самых опасных спортивных автомобилей на планете. Но ателье Edo Competition считает, что AMG GT заслуживает еще большей силы.

Итак, встречайте – модернизированный спорткар Mercedes-AMG GT R by Edo Competition. В первую очередь тюнер доработал стоковый двигатель, отдача которого теперь составляет 651 сил. Крутящий момент – 780 Нм.

В пресс-центре ателье Edo Competition не рассказали о динамических характеристиках модернизированного автомобиля, но заявили, что 651-сильное купе Mercedes-AMG GT R гораздо быстрее стоковой модели, которая способна набирать максимальную скорость 340 км/ч.

Помимо увеличенной мощности купе Mercedes-AMG GT R by Edo Competition получило расширенную колею – плюс 22 мм спереди и плюс 20 мм сзади. Как отметили представители ателье, это позволило улучшить управляемость автомобиля.

Также специалисты Edo Competition отметили, что при разработке максимально производительного автомобиля был использован весь богатый опыт. К сожалению, тюнер не рассказал, во сколько оценил новую программу модернизации.

Via livecars