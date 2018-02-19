Продавцов подделок в Казахстане оштрафовали на 16 млн тенге

Органы юстиции оштрафовали продавцов подделок на 16 миллионов тенге. Об этом сообщил заместитель директора департамента интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Бекет Алигожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере защиты прав на товарные знаки было проведено 208 проверок, составлено 168 протоколов об административных правонарушениях, уже привлечено 157 человек к ответственности, остальные дела еще рассматриваются в суде. Изъято более 16 миллионов тенге штрафов, более чем на 16 миллионов конфисковано контрафактной продукции. Правообладатель об этом знает, мы с ними работаем, потому что определить ущерб может только правообладатель», - рассказал он в кулуарах круглого стола по проблемным вопросам борьбы с распространением контрафактной продукции в Минюсте.

По его словам, в основном подделывают товары промышленного производства, одежду, продукты питания и мыломоющие средства. «Основной поставщик у нас Китай. Оттуда поставляют контрафактную продукцию, поэтому меры принимаются не только на местах, но и на границах, в частности таможенными органами приостанавливается выпуск товара, дальнейший его допуск к рынку ограничивается, потом уведомляется, согласно Таможенному кодексу уведомляют владельца товарного знака. Поэтому правообладатель может возбудить гражданское дело в суде либо обратиться к правоохранительным органам», - сообщил Бекет Алигожин.

Фото: Костанайские новости