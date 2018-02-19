Деловой Посол Великобритании получила должность в МФЦА

Совет по управлению МФЦА назначил Леди Барбару Джадж председателем совета директоров Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana International Financial Authority, AFSA). Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе МФЦА.

Леди Джадж — коммерческий юрист, имеет международный опыт работы в качестве руководителя в частном и государственном секторах в таких отраслях, как энергетика, инфраструктура, производство, розничная торговля и сфера финансовых услуг. Леди Джадж также председатель Института директоров Великобритании, Деловой Посол Великобритании и признанный эксперт в области корпоративного управления.

Кроме того, Леди Джадж является председателем Cifas — некоммерческой организации Великобритании, специализирующейся на предотвращении мошенничества и финансовых преступлений. Ранее она занимала должности Комиссара (Министра) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и заместителя председателя Совета финансовой отчетности Великобритании (британский регулятор корпоративного управления).

«Возглавить Совет директоров AFSA большая честь для меня. Я буду стремиться к обеспечению эффективности Совета директоров, соответствию AFSA международным стандартам, а также тому, чтобы внести свой вклад в развитие МФЦА», — прокомментировала Леди Джадж свое назначение.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что под руководством Леди Джадж и при поддержке других членов Совета директоров, AFSA сможет добиться значительных результатов и стать финансовым регулятором мирового уровня.