О налогообложении вознаграждения, выплачиваемого банками физическим лицам нерезидентам Казахстана с 2018 года

Одним из изменений, введенным действующим Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК (далее по тексту «Налоговый кодекс») является введение обязательства у налоговых агентов удерживать индивидуальный подоходный налог у источника выплаты по вознаграждению депозитов, выплачиваемому физическому лицу - нерезиденту.

Вроде бы простая задача определить является ли нерезидентом гражданин другой страны или лицо без гражданства на практике приобретает ряд сложностей.

Понятие налоговых резидента и нерезидента изложено в связке двух статей Налогового кодекса: 217 и 219.

«Нерезидентом» в соответствии с пп. статьей 219 Налогового кодекса нерезидентом является физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с положениями статьи 217 Налогового кодекса. Дополнительно необходимо учитывать, что иностранец или лицо без гражданства, которое признается нерезидентом в соответствии с положениями международного договора, регулирующего вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов даже если положениями Налогового кодекса предусмотрено иное.

При этом в соответствии с 217 статьей Налогового кодекса физическое лицо - иностранец или лицо без гражданства является налоговым резидентом если оно постоянно пребывает на территории Казахстана. В свою очередь, постоянно пребывающим лицом такое лицо может считаться если его пребывание в Республике Казахстан не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном двенадцатимесячном периоде. Календарный год, в котором истекли 183 день и является годом в котором к лицу должны применяться налоговые последствия, применимые к налоговому резиденту.

В результате выявляется вроде бы простое решение, надо лишь подтвердить, что иностранный гражданин находится в Казахстане более 183 дней.

Важно учесть, что для квалификации иностранца налоговым резидентом необходимы бесспорные доказательства его физического нахождения в Казахстане в течение указанных 183 дней.

Как указывалось ранее, действующий Налоговый кодекс по сравнению со своим предшественником имеет свои отличия в вопросе налогообложения вознаграждения, начисляемого на банковские депозиты, открытые физическими лицами-нерезидентами.

Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Статья 200-1. Доходы физического лица-нерезидента, не подлежащие налогообложению 1. Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица-нерезидента: 1) вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам-нерезидентам по их вкладам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан; Не предусмотрено

Однако, применительно к банку второго уровня, который принимает иностранного гражданина, изъявившего желание разместить депозит на практике порой возникает сложность в установлении резидентства такого клиента.

В частности, иностранные граждане, прибывающие на территории Казахстана в рамках полученной ими визы, выданной уполномоченными органами нашей Республики в подтверждении своего пребывания могут предъявить паспорт с миграционной карточкой, полученной им при пересечении государственной границы и менеджер банка, открывающий депозит может путем простого подсчета дней пребывания в Казахстане со дня пересечения иностранным гражданином если такие отметки имеются в паспорте иностранного гражданина.

Сложности возникают в случаях с гражданами Евразийского экономического союза. В соответствии с п.п. 10 и 20 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 (далее по тексту «Правила») трудящиеся-мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза и члены их семей въезжают в Республику Казахстан без виз, а также пребывают и выезжают из Республики Казахстан без виз в течение 90 дней.

В соответствии с п.п. 5 и 6 Правил иммигранты въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан через пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан, открытые для международного и пассажирского сообщения, по паспортам или заменяющим их документам (далее - паспорта) при наличии казахстанских виз, если иной порядок не установлен законодательными актами Республики Казахстан и/или международными договорами, ратифицированными нашей Республикой. При этом разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается по истечении срока регистрации, указанного в миграционной карточке.

Необходимо учитывать, что такие иммигранты при выезде сдают миграционную карточку в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан, что делает невозможным для иностранного гражданина самостоятельно доказать сроки предыдущего пребывания в Казахстане.

Единственным органом, который владеет всей информацией и может подтвердить сведения о пребывании иностранных граждан в Казахстане является Комитет миграционной полиции, который в соответствии пп.11) п. 14 Положения о Комитете миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от «13» марта 2017 года № 185с осуществляет учет и регистрацию иностранцев и лиц без гражданства.

Трудности же определения налогового резидентства возникают не в момент заключения договора банковского вклада, а позже при начисления вознаграждения по такому банковскому продукту, так как на дату заключения такой иностранный гражданин присутствует в банке и предъявляет оригинал своего паспорта.

При начислении ежемесячного вознаграждения необходима ежемесячная проверка такого клиента, не утратил ли последний статус налогового резидента Казахстана на дату начисления такого вознаграждения вследствии выезда такого гражданина за пределы Казахстана.

Определенное решение может иметь сертификат налогового резидентства если со страной, чьим гражданином является такой клиент заключена конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал.

Так в соответствии с п. 2 статьи 218 Налогового кодекса РК для подтверждения резидентства Республики Казахстан в целях применения международного договора, а также в иных целях лицо представляет в налоговый орган налоговое заявление на подтверждение резидентства.

Кроме самого заявления, иностранный гражданин или лицо без гражданства должно предоставить нотариально засвидетельствованные копии следующих документов:

заграничного паспорта или удостоверения лица без гражданства;

вида на жительство в Республике Казахстан (при его наличии);

документа, подтверждающего период пребывания в Республике Казахстан (визы или иных документов) что как мы понимаем является ответ органов миграционной полиции с указанием что срок пребывания иностранного гражданина на территории Казахстана к дате подачи заявления составляет 183 дня.

Преимущество такого решения как для банков второго уровня, так и для их клиентов - иностранных граждан заключается в том, что сертификат выдается на определенный период от шести до двенадцати месяцев, что позволит банку второго уровня начислять вознаграждение по депозиту иностранного гражданина без удержания индивидуального подоходного налога в течение всего действия сертификата налогового резидентства.

Айдар Масатбаев

Айгерим Масатбаева

Эксперты - консультанты