В Казахстане предлагают повысить стоимость операции по пересадке органов для иностранцев

Ежегодно число пациентов, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается, но, дожидаются не все, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Проблема в том, что родственники не дают согласие на изъятие тех же почек, сердца и печени. Причин две — религиозные взгляды и местный менталитет. Если на Западе это уже считается обычной практикой, то наши граждане пока не могут принять эту реальность. Кстати, стоимость операции в Казахстане в десятки раз ниже, чем за рубежом. И низкие цены на медуслуги привлекают все больше иностранцев.

На прошлой неделе шымкентские врачи пересадили немецкому пациенту почки. Результат тот же, что и в ведущих клиниках мира. Поэтому, казахстанские трансплантологи предлагают повысить стоимость операции по пересадке органов для иностранных граждан.

У 44-летнего жителя Караганды Руслана Кенжебекова хроническая болезнь почек. Лечится методом гемодиализа. Говорит, это помогает хоть как-то продлить ему жизнь. Как и многие пациенты мечтает о донорской почке.

Руслан Кенжебеков, инвалид 1 группы: Все прекрасно понимают, что трудоспособность человека с таким диагнозом она на низком уровне. Мы стараемся держаться, двигаться. Движение – это жизнь. Это сейчас не только мое интервью, это голос всех людей, которые нуждаются в пересадке органов.

Сегодня в Карагандинской области на учете с почечной недостаточностью состоят 829 пациентов. Из них 429 больных три раза в неделю получают гемодиализную терапию. 239 жителей региона остро нуждаются в пересадке органов.

Салтанат Сариева, заведующая отделения гемодиализа КГП "Областная клиническая больница": В основном это конечно трудоспособное население, средний возраст, и молодые, есть пожилые. Проблема так скажем трансплантации, она очень актуальная. Конечно, если не будет развития трупных донаций, шансы довольно низкие. Из года в год состояние здоровья не улучшается, оно прогрессирует, появляются осложнения.

Среди казахстанцев мало тех, кто готов при жизни поделиться органом с тяжело больным родственником, - с сожалением отмечают медики. К тому же трупное донорство в стране практически не развивается. По словам врачей, из-за религиозных взглядов люди не дают свое согласие на изъятие органов усопших родственников.

Мади Бегалиев, главный врач БСМП г. Шымкент: По закону мы имеем право забрать органы: как печень, как почку, так и сердце. Но мы все-таки стараемся ставить в известность родственников. А родственники у нас всегда против. Чтобы изменить менталитет нашего населения, мы проводим круглые столы, работаем с духовенством, с муллами, проводим разъяснительную работу. Я думаю, что в конце концов это будет.

Тем не менее, в прошлом году в Казахстане число трупного донорства заметно выросло. По данным Национального научного центра онкологии и трансплантологии, в 2017-м в стране провели 77 операций по пересадке органов умерших людей. Что в два раза больше показателей прошлых лет. Однако, этого все равно недостаточно, признаются врачи. Ведь в очереди на трансплантацию стоят около 3,5 тысяч казахстанских пациентов».

Тем временем, больницы Северо-Казахстанской области столкнулись с проблемой финансирования за предоставление трупных органов. Исследование, отправка биоматериала и поддержка жизненных функций потенциального донора ложится сегодня на бюджет медорганизаций.

Сергей Ишин, главный региональный трансплант-координатор областной больницы СКО: Больница тратит на расходный материал, работу оборудования, амортизация, коммунальные услуги, работа персонала, все это отнимает время и финансовые затраты, они должны восполняться. Министерство знает эту проблему. Обещали отработать этот материал - финансовую базу подготовить, нормативную.

Финансовый вопрос поднимают и шымкентские трансплантологи. Они предлагают повысить стоимость операции по пересадке органов для иностранных граждан. Для казахстанцев она проводится бесплатно! Главврач городской больницы скорой медпомощи Мади Бегалиев рассказывает, что цены на операцию в Казахстане для граждан других государств варьируются от 4,5 до 5 миллионов тенге. За границей прайс начинается от 40 тысяч долларов и выше. При этом качество медицинских услуг, предоставляемых зарубежными специалистами, ничем не отличается от казахстанских.

Мади Бегалиев, главный врач БСМП г. Шымкент: Цены на трансплантацию органов в Республике Казахстан необходимо повышать. Потому что мы стараемся уложиться в цены, но совсем низкая цена. 4,5-5 миллионов это совсем низкая цена. Из этой суммы нужно платить заработную плату группе трансплантологов. Я думаю с этим связано это будет.

Низкие цены на медицинские услуги сегодня привлекают в Шымкент все больше иностранцев. К примеру, на прошлой неделе в местной больнице операцию по пересадке почки впервые сделали гражданину Германии. Дешёвыми услугами шымкентских медиков намерены воспользоваться в ближайшее время жители Болгарии и Румынии. Популярностью пользуется операция по пересадке кожи.

Алия Касымханова, заведующая ОДВД ЮКО: Учитывая, что мы только начинаем, операция на сегодняшний пока стоит около 62 тысяч тенге, что гораздо ниже, чем в наших соседних странах. В Узбекистане это около 600-700 долларов. В Америке от 2000 долларов и дороже стоит. Ну я думаю привлекает, наверное, потому, что в бывшем СНГ эту операцию делают только Узбекистан, и на сегодняшний день мы тоже это делаем.

Доступные цены развивают в Казахстане медицинский туризм, считает вице-министр здравоохранения Алексей Цой. По его данным, большинство пациентов обращаются за услугами к казахстанским врачам из стран Центрально-Азиатского региона.

Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК: Услуги стоматологии, очень востребованы услуги экстракорпорального оплодотворения, кардиохирургические операции. Приграничные районы допустим Жамбылской области, очень много граждан из Кыргызстана, которые получают операции на сердце в наших современных клиниках Тараза.

Стоимость хирургических операций в Казахстане, как отметил вице-министр в три раза дешевле, чем в Турции и в 5 раз ниже чем в Корее. Чтобы и дальше поднимать уровень казахстанской медицины, врачи будут продолжать изучать зарубежный опыт. В ближайшем будущем отечественные трансплантологи планируют освоить современную технику и тактику проведения операций. Отмечу, что с 2013 года только в южном Казахстане медики успешно провели около 100 операций по пересадке почек, и 13 по трансплантации печени.

Бахрамбек Талибжанов, Марина Иневатова, Ольга Чапурина, Айгерим Кусаинова, Серик Таласов, Максут Сарабаев, Евгений Мутыль

Фото: Женское мнение