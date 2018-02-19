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В американском собачьем корме нашли средство для эвтаназии

19 февраля 2018, 12:30

В ряде продукции выявили пентобарбитал.

В США в собачьем корме нашли пентобарбитал, используемый при эвтаназии, сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, передает РИА Новости.

Ведомство отмечает, что в ряде продуктов компании J. M. Smucker выявили пентобарбитал. В связи с этим компания отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года. J. M. Smucker начала собственное расследование и заявила, что уже нашла причину попадания химиката в собачий корм. Согласно пресс-службе компании пентобарбитал попал в еду из-за особенностей производства одного из поставщиков.

"Мы серьезно к этому относимся и крайне разочарованы, что пентобарбитал попал в наш канал поставок. Мы продолжим тесно работать с нашими поставщиками и ветеринарами, чтобы ингредиенты соответствовали санитарным нормам и нашим стандартам высокого качества", — сообщается на сайте J. M. Smucker.

Пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. Также в ряде американских штатов это вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.

Фото © Depositphotos / Chalabala


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