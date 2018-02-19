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В Темиртау пьяный мужчина "заминировал" жилой дом

19 февраля 2018, 12:33

У задержанного изъят сотовый телефон с которого был совершен звонок в экстренную службу

В ночь с 18 на 19 февраля на телефон 112 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в доме №31, 7-го микрорайона города Темиртау заложено взрывное устройство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

На место оперативно выехали все экстренные службы, из дома было эвакуировано 17 человек. Сотрудниками ДВД Карагандинской области дом был осмотрен, взрывное устройство не обнаружено.

"В ходе розыскных мероприятий в состоянии алкогольного опьянения задержан 58-летний житель города. У задержанного изъят сотовый телефон с которого был совершен звонок в экстренную службу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.

Фото: spbdnevnik.ru


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