Как Аблязов связан с убийством Ержана Татишева, рассказал в суде свидетель

Свидетель по уголовному делу об убийстве банкира Ержана Татишева рассказал о том, как он со своим покойным братом обналичивал крупные денежные средства беглого олигарха Мухтара Аблязова. По его словам, убийство банкира Татишева было заказным, передает корреспондент BNews.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области продолжаются слушания по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве известного банкира Ержана Татишева.

Свидетель Талгат Сеитов рассказал, как в своё время с братом они занимались обналичиванием крупных денежных средств Мухтара Аблязова.

"Я пришел работать в "Астана холдинг" в 1991-1992 годах, меня пригласил на работу мой покойный брат Асхат Сеитов. Полгода я работал, возглавлял фирму, принадлежащую Аблязову, она называлась "Астана Мед Сервис", которая занималась поставками лекарств. Через полгода я из-за финансовых разногласий с Аблязовым ушёл, организовал свою компанию. Параллельно, по просьбе брата, мы занимались обменными операциями. По поручению Мухтара Асхат занимался обналичиванеим денежных средств", - рассказал Талгат Сеитов.

С его слов, в 2004 году с братом они обналичили большие суммы денег по поручению Мухтара Аблязова - от 500 тысяч долларов до 2 млн долларов. Деньги отвозились в офис "Банка ТуранАлем".

Как рассказал свидетель Сеитов, они обналичивали средства для Аблязова два-три раза в месяц в 2004-2005 годах. Что касается гибели Ержана Татишева, свидетель заявил, что неоднократно слышал от брата и своего знакомого о том, что в убийстве банкира замешан Мухтар Аблязов.

"Это, конечно, было для республики большое ЧП, гибель известного банкира. По-моему, Асхат очень много знал об этом. Он сказал, если Мухтар не пожалел своего друга, это его слова, он страшный человек. (..) Также был партнер у Асхата, зовут Ерден, крупный оптовик по валюте. Через месяц-два после смерти Татишева он сказал, что это Мухтар сделал. Мы сидели в машине около "Темирбанка" в Алматы, сейчас там находится Forte Bank, ждали деньги и обсуждали гибель Ержана", - добавил Талгат Сеитов.

Также в суде показания дал экс-директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков, который рассказал о своих взаимоотношениях с Татишевым. С его слов, с банкиром он был знаком со студенческих лет. В начале 2000-х годов, по словам свидетеля, он слышал о попытках покушения на жизнь Татишева.

"Я слышал, что на него было покушение, потому что раньше он ездил на седьмой модели BMW. Я слышал, что её подожгли, а также было совершено избиение телохранителя. В то время он работал под усиленной охраной, ездил на бронированной машине. (…) С Токмади я лично не знаком, но я слышал, что в 2004 году Ержан имел дружеские отношения с Токмади", - отметил Кайрат Садыков.

Фото: BNews.kz