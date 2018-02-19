Автомобили Mercedes и Smart подготовили для службы в полиции

Подробная информация о полицейских машинах Mercedes-Benz и Smart в настоящее время недоступна. Согласно данным производителя, на вставке GPEC-2018 дебютирует полицейский пикап Mercedes-Benz X-Class, Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Vito Tourer.

Кроме этого, полицейские версии получил универсал Mercedes-Benz E-Class Estate и гибридный внедорожник Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic. Все перечисленные автомобили оснащены всем необходимым дополнительным оборудованием, а также окрашены в характерную ливрею.

Что касается бренда Smart. В рамках выставки GPEC-2018 марка продемонстрирует полицейские версии моделей Smart ForTwo, Smart ForTwo Cabrio и Smart ForFour. Известно, что все машины способны проезжать на одной полной «заправке» порядка 160 км.

Помимо этого, во Франкфурте немецкий производитель представит специальный грузовик Mercedes-Benz Arocs 325 1 L 8×4. Фотографий этого полицейского автомобиля нет, но в компании рассказали, что машина является «универсальным транспортным средством для полицейских, которая приспособлена для широкого круга обязанностей».

Via livecars