Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Автомобили Mercedes и Smart подготовили для службы в полиции

19 февраля 2018, 12:39

Немецкий автогигант Daimler официально анонсировал премьеру специальных автомобилей Mercedes-Benz и Smart, подготовленных для полицейских.

Подробная информация о полицейских машинах Mercedes-Benz и Smart в настоящее время недоступна. Согласно данным производителя, на вставке GPEC-2018 дебютирует полицейский пикап Mercedes-Benz X-Class, Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Vito Tourer.

Кроме этого, полицейские версии получил универсал Mercedes-Benz E-Class Estate и гибридный внедорожник Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic. Все перечисленные автомобили оснащены всем необходимым дополнительным оборудованием, а также окрашены в характерную ливрею.

Что касается бренда Smart. В рамках выставки GPEC-2018 марка продемонстрирует полицейские версии моделей Smart ForTwo, Smart ForTwo Cabrio и Smart ForFour. Известно, что все машины способны проезжать на одной полной «заправке» порядка 160 км.

Помимо этого, во Франкфурте немецкий производитель представит специальный грузовик Mercedes-Benz Arocs 325 1 L 8×4. Фотографий этого полицейского автомобиля нет, но в компании рассказали, что машина является «универсальным транспортным средством для полицейских, которая приспособлена для широкого круга обязанностей».

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...