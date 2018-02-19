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В Алматинской области пропали два школьника

19 февраля 2018, 12:56

Местонахождение пропавшего юноши и девушки неизвестно.

В Алматинской области полиция разыскивает двух несовешеннолетних - Нурбека Сейтхан и Александру Плигину, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ДВД региона в Facebook.

Так, 16 декабря 2017 года ушел из дома и не вернулся 17-летний Нұрбек Сейтхан, проживающий в городе Талдыкорган. До настоящего времени местонахождение пропавшего юноши неизвестно.

Приметы без вести пропавшего школьника: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, нос прямой, глаза темные, брови черные, прямые. Был одет в куртку темно-синего цвета, шапку черного цвета, черные брюки и зимние ботинки.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить в дежурную часть УВД г. Талдыкоргана: 8-7282-608067 (68), Отдел розыска ДВД Алматинской области: 8-7282-608233 или любое подразделение полиции по тел: «102».

Также разыскивается 16-летняя Александра Плигина. Она 8 января 2018 года ушла из дома и не вернулась. Девушка проживает в поселке Актас Талгарского района области. До настоящего времени местонахождение девушки неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см., среднего телосложения. Девушка была одета в куртку и шапку темно-синего цвета, синие джинсы, серые кроссовки. У левого глаза имеется небольшой шрам.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней просим сообщить в дежурную часть Талгарское РУВД по тел: 8-727-295-61-05, 8-72774-2-10-61 или «102».

Фото: qamshy.kz, ДВД Алматинской области


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