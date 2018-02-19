Казахстанские сайты взломали хакеры - ЦАРКА
Всего было взломано около 40 сайтов.
На этих выходных, системой мониторинга ЦАРКА (WebTotem) обнаружен взлом около 40 казахстанских сайтов в течении короткого времени. Все пострадавшие сайты находятся в доменной зоне KZ и реализованы на платформе "Wordpress", передает Zakon.kz со ссылкой на Центр анализа и расследования кибер атак.
Около 15 из пострадавших сайтов были взломаны хакером, использующим ник "mohamed.xo", объединяет эти ресурсы то, что они располагаются на одном и том же сервере в компании PS.KZ. Ответственность за взлом оставшихся 25 сайтов взял хакер с ником "Am!Ne". Большинство из атакованных вторым хакером сайтов размещены на общем сервере в HOSTER.KZ, но также имеются клиенты сервисов PS.KZ и IDNET. Примечательно, что только 5 из взломанных сайтов отреагировали на взломы в течение суток.
Без доступа к серверам сложно однозначно определить примененный метод атаки. Экспертами ЦАРКА была проведена предварительная оценка пострадавших ресурсов - на большинстве пострадавших сайтах имеются несколько вариантов получения несанкционированного доступа, а общий уровень защищенности оценивается как низкий.
"С учетом изложенного, ЦАРКА рекомендует обращаться к профессионалам и напоминает владельцам сайтов о необходимости, в целях обеспечения ИБ, проведения своевременного обновления CMS и их плагинов", - говорится в сообщении.
Список пострадавших серверов и сайтов, обнаруженных системой WebTotem:
pkz53.hoster.kz - 185.98.7.204
srv-ps-plesk08.ps.kz - 195.210.46.27
srv-plesk22.ps.kz - 195.210.46.44
pkz43.hoster.kz - 185.98.7.184
apfert.kz
modulf.kz
propan-butan.kz
pirsing-master.kz
lit-almaty.kz
kazakhtour.kz
tagansorbent.kz
pmteam.kz
svarka-kst.kz
intschools.kz
tes-co.kz
stroylider.kz
tehnopromteks.kz
postnikov.kz
cpmsp6.kz
restart.kz
deltaterm.kz
master-tao.kz
autoking.kz
altairkm.kz
easygo.kz
hostgroup.kz
ecoway.kz
shved.kz
language-partners.kz
yurbukh.kz
steklogran._kz
as-security.kz
divanicasa.kz
like4self.kz
mektep19.kz
miningtechnology.kz
pvl-boxing.kz
dslada.kz
language-partners.kz
comtechsolution.kz
holz-house.kz
tehnopromteks.kz
Фото: facebook.
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