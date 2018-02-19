Казахстанские сайты взломали хакеры - ЦАРКА

На этих выходных, системой мониторинга ЦАРКА (WebTotem) обнаружен взлом около 40 казахстанских сайтов в течении короткого времени. Все пострадавшие сайты находятся в доменной зоне KZ и реализованы на платформе "Wordpress", передает Zakon.kz со ссылкой на Центр анализа и расследования кибер атак.

Около 15 из пострадавших сайтов были взломаны хакером, использующим ник "mohamed.xo", объединяет эти ресурсы то, что они располагаются на одном и том же сервере в компании PS.KZ. Ответственность за взлом оставшихся 25 сайтов взял хакер с ником "Am!Ne". Большинство из атакованных вторым хакером сайтов размещены на общем сервере в HOSTER.KZ, но также имеются клиенты сервисов PS.KZ и IDNET. Примечательно, что только 5 из взломанных сайтов отреагировали на взломы в течение суток.

Без доступа к серверам сложно однозначно определить примененный метод атаки. Экспертами ЦАРКА была проведена предварительная оценка пострадавших ресурсов - на большинстве пострадавших сайтах имеются несколько вариантов получения несанкционированного доступа, а общий уровень защищенности оценивается как низкий.

"С учетом изложенного, ЦАРКА рекомендует обращаться к профессионалам и напоминает владельцам сайтов о необходимости, в целях обеспечения ИБ, проведения своевременного обновления CMS и их плагинов", - говорится в сообщении.

Список пострадавших серверов и сайтов, обнаруженных системой WebTotem:

pkz53.hoster.kz - 185.98.7.204

srv-ps-plesk08.ps.kz - 195.210.46.27

srv-plesk22.ps.kz - 195.210.46.44

pkz43.hoster.kz - 185.98.7.184

apfert.kz

modulf.kz

propan-butan.kz

pirsing-master.kz

lit-almaty.kz

kazakhtour.kz

tagansorbent.kz

pmteam.kz

svarka-kst.kz

intschools.kz

tes-co.kz

stroylider.kz

tehnopromteks.kz

postnikov.kz

cpmsp6.kz

restart.kz

deltaterm.kz

master-tao.kz

autoking.kz

altairkm.kz

easygo.kz

hostgroup.kz

ecoway.kz

shved.kz

language-partners.kz

yurbukh.kz

steklogran._kz

as-security.kz

divanicasa.kz

like4self.kz

mektep19.kz

miningtechnology.kz

pvl-boxing.kz

dslada.kz

language-partners.kz

comtechsolution.kz

holz-house.kz

tehnopromteks.kz

Фото: facebook.