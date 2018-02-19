BMW X2 начал поступать в салоны американских дилеров

Как доказательство сказанного, накануне в сети появились первые «живые» фотографии модели BMW X2 в американской спецификации, сделанные на территории калифорнийского дилера Century West BMW. Особенностью конкретно этого автомобиля, чёрная окраска кузова.

Как сообщалось ранее, на старте американских продаж новинки баварская марка предложит кросс в модификации BMW X2 xDrive28i. В моторном отсеке такого автомобиля расположен 2,0-литровый двигатель TwinPower Turbo, мощностью 228 лошадиных сил.

В оснащение модели BMW X2 xDrive28i входит 8-диапазонная автоматическая коробка переключения передач и фирменная система полного привода xDrive. Машина способна «выстреливать» с нуля до первой сотни за 6.3 секунды.

Помимо всего прочего, по традиции, немецкая компания готова предложить заинтересованным клиентам кучу различных опций для нового компактного кросса BMW X2, включая пакет M Sport X, в состав которого входят дополнительные акценты уникального цвета Frozen Grey и набор эксклюзивных 19-дюймовых колёсных дисков.

Как сообщают наши американские коллеги, в дальнейшем немецкая компания планирует предложить клиентам модель BMW X2 sDrive28i. Автомобиль с передним приводом, очевидно, окажется более доступным. Продажи баварской новинки должны стартовать в США весной текущего года. Ориентировочная цена – чуть менее 40 000 долларов.

Via livecars