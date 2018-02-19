Когда может пройти реванш Головкина и Джейкобса

Постоянный автор сайта Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал возможные сроки потенциального реванша Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

28 апреля Дэниэл встретится в Нью-Йорке с поляком Мацеем Сулецки. Промоутер американца сказал, что в случае победы Джейкобс станет претендентом на встречу с победителем рематча GGG с Саулем «Канело» Альваресом.

«Если казахстанец победит „Канело“ в их рематче 5 мая на HBO PPV, то он будет нацелен провести позже в текущем году объединительный поединок с чемпионом мира WBO Билли Джо Сондерсом. В случае победы Головкина в этом бою, то он, скорее всего, в третий раз встретится с Альваресом в мае 2019-го. Тогда Джейкобс может стать для него вариантом на вторую половину следующего года, но не раньше. Если же Геннадий проиграет „Канело“ 5 мая, то он вряд ли захочет биться с Джейкобсом, ибо такой поединок не будет иметь для GGG смысла. Вместо этого он мог бы начать преследовать Сондерса или постараться добиться реванша с Альваресом. Но если Джейкобс окажется побит Сулецки, то ему придется забыть о рематче с Головкиным или поединке с „Канело“», — написал Эмброуз.

Фото: sports.kz