Высокий Суд Англии вынес решение об отклонении заявления И. Храпунова, зятя Аблязова

Отделением Королевской скамьи Высокого Суда правосудия Англии и Уэльса по вопросам бизнеса и собственности (далее – Коммерческий суд Англии и Уэльса) в лице судьи – Сэра Эндрю Смита, было вынесено решение об отклонении заявления Ильяса Храпунова, зятя М.Аблязова, об отмене судебного приказа о запрете использования активов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно решению, вынесенного Судом, судья не усмотрел каких-либо нарушений со стороны Банка по многочисленным обвинениям Ответчика, выдвинутых в результате взлома электронных ящиков ряда лиц.

17 июля 2015 год. Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову. Данный приказ в силе по сей день и ограничивает сделки по активам, контролируемым И.Храпуновым для М.Аблязова либо от его собственного имени. Соответственно, третьи лица ставятся в известность, что они не могут иметь дело с И.Храпуновым в отношении активов, подконтрольных ему, без согласия Банка или без дальнейшего распоряжения английского суда.

23 марта 2016 года Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени Мухтара Аблязова по всему миру, но данное решение он отказался исполнять. Более того, суд обязал Ильяса Храпунова выплатить понесенные Банком судебные расходы;

Судом также было признано, что совершенные И.Храпуновым инвестиции по всему миру есть не что иное, как прямое содействие в отмывании денежных средств БТА Банка, похищенных М.Аблязовым в период с 2005 по 2009гг.

Все основные апелляционные жалобы И.Храпунова в части отсутствия юрисдикции Судов Великобритании, наличие сговора между БТА и правоохранительными органами Казахстана и другое, были полностью отвергнуты за голословностью обвинений.

По мнению юридических консультантов Банка – Hogan Lovells LLP, позиция Ответчиков только усугубляется их категоричным отказом от дачи показаний, и раскрытия требуемых стороной Истца документов и доказательств.



После получения отказа в вопросе отмены приказа о замораживании активов, И.Храпунов вправе добиваться разрешения на апелляцию. Этот процесс, предположительно, займет 1-2 месяца.

В целом, сегодня все усилия БТА Банка сконцентрированы на координации работы юридических консультантов в Лондоне и Нью-Йорке в целях выявления и наложения судебных ограничений и возврата похищенных активов. Банк с оптимизмом настроен на положительный исход в данном судебном разбирательстве.

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