В пресс-службе Сената новый руководитель
Руководителем Пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан назначен Адилбек Каба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Известный журналист А. Каба работал корреспондентом журнала «Арай-Заря», ответственным секретарем - заместителем главного редактора газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), первым заместителем главного редактора газеты «Айқын», главным редактором журнала «Тіл және қоғам», начальником управления - руководителем пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
С 2012 года А. Каба занимал должность заместителя руководителя Пресс-службы Сената Парламента.
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