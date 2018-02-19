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В пресс-службе Сената новый руководитель

 

Руководителем Пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан назначен Адилбек Каба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Известный журналист А. Каба работал корреспондентом журнала «Арай-Заря», ответственным секретарем - заместителем главного редактора газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), первым заместителем главного редактора газеты «Айқын», главным редактором журнала «Тіл және қоғам», начальником управления - руководителем пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2012 года А. Каба занимал должность заместителя руководителя Пресс-службы Сената Парламента.

 

19 февраля 2018, 13:08
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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