Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

Швейцарец Роджер Федерер вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), став самой возрастной первой ракеткой мира в истории.

Накануне 36-летний Федерер выиграл 97-й турнир АТР в карьере, победив на соревнованиях в Роттердаме. Эта победа позволила швейцарцу, последний раз возглавлявшему рейтинг АТР в 2012 году, сместить с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, передает НТВ.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer ???? pic.twitter.com/qjqmxwmSj5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 16 февраля 2018 г.

Ранее самым возрастным лидером мирового тенниса был американец Андре Агасси, который в 2003 году являлся первой ракеткой мира в 33 года.

Роджеру Федереру принадлежит множество рекордов. В их числе — 20 побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 302 недели в сумме на первом месте в мировом рейтинге, из них 237 недель подряд.

Фото: Reuters © 2018, Michael Kooren