Федерер вновь стал первой ракеткой мира в возрасте 36 лет

Накануне 36-летний Федерер выиграл 97-й турнир АТР в карьере, победив на соревнованиях в Роттердаме. Эта победа позволила швейцарцу, последний раз возглавлявшему рейтинг АТР в 2012 году, сместить с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, передает НТВ.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer ???? pic.twitter.com/qjqmxwmSj5