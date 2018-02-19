Задержанные в Казахстане граждане Кыргызстана взяты под стражу на два месяца

29 человек подозреваются в контрабандной деятельности на приграничных территориях страны.

Задержанные в Казахстане граждане Кыргызстана по решению суда взяты под стражу на два месяца. Об этом КирТАГ сообщили источники в правоохранительных органах в воскресенье.

«В ходе спецоперации силовых ведомств Казахстана задержаны трое граждан Кыргызстана: Чынгыз Абакиров, Уланбек Мурадилов и Дамирбек Асылбек уулу. В отношении всех задержанных, в том числе и граждан Казахстана, суд Алматы вынес решение об их аресте. Все заключены под стражу сроком на 2 месяца, на время следствия», - сообщают источники.

Как уже сообщалось, один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком».

Отметим также, что ранее сообщалось, о двух задержанных кыргызстанцах.

Напомним, 15-16 февраля при координации генеральной прокуратуры РК ГКНБ РК и национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в г.Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых лиц.

«Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», - сообщала ранее генпрокуратура РК.

МИД Кыргызстана направил Казахстану ноту с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о задержании кыргызстанцев. Казахская сторона официально подтвердила информацию о задержании трех граждан Кыргызстана.

Альбина Метерова

Фото kyrtag.kg